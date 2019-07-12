СЕГОДНЯ 07:43 2019-07-12T07:43:59+03:00

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В Горячем Ключе протянули газопровод протяженностью более 2 километров. Новый объект ввели в эксплуатацию в станице Суздальской. Он обеспечит голубым топливом порядка 100 домов.

Газопровод появился в рамках целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

- В этом году также планируется построить 42 километра газопровода. На эти цели выделено порядка 11 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. Объекты запустят в Анапе, Белореченском, Кавказском, Ленинградском, Тимашевском, Отрадненском и Темрюкском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

С 2020 года в России начинает действовать новая госпрограмма комплексного развития сельских территорий. По поручению Вениамина Кондратьева министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края совместно с муниципалитетами готовит заявку на участие.

ИСТОЧНИК KP.RU