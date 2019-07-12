В Краснодаре на раскопки на месте строительства Западного обхода направят 262 млн рублей

СЕГОДНЯ 08:31 2019-07-12T08:38:23+03:00

В Краснодаре на раскопки на месте строительства Дальнего западного обхода направят 262 млн рублей Фото: Татьяна Коркина

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ГК «Автодор» объявила конкурс на проведение археологических исследований участка, предназначенного под строительство дальнего Западного обхода в Краснодаре.

Сейчас идет поиск подрядчика. Он должен будет выполнить комплекс работ по археологическим исследованиям, охранно-археологическим мероприятиям и разминированию территории. Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок.

Согласно материалам , протяженность территории очистки составляет 51,21 километров, общая площадь охранно-спасательных археологических работ – 59,61 тысяч квадратных метров.

На территории могут быть воинские погребения, останки солдат, также в зону строительства дороги попадают восемь курганов. Начальная стоимость контракта составляет 262 миллионов рублей.

Напомним, на Таманском полуострове ученые нашли второй в мире череп доисторического носорога. Раскопки идут около поселка За Родину.

ИСТОЧНИК KP.RU