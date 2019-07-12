2019-07-12T08:51:04+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 12 июля 2019: в Сочи комфортнее всего купаться

В Джубге вода как парное молоко
Александра ПОДУШКО
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В Джубге вода как парное молокоВ Джубге вода как парное молокоФото: Евгения ГУСЕВА
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«Комсомолка» продолжает следить за тем, как прогрелась вода в Черном море на курортах Краснодарского края сегодня, 12 июля.

12 июля температура воды в Сочи составляет +25,1 градусов, а в Новороссийске, Туапсе и Джубге на 0,1 градус теплее. В Геленджике термометры показывают отметку в 24,7 градусов, а в Анапе на 0,3 градуса меньше.

В пятницу на пляжах Азовского побережья, а конкретно в Темрюке температура воды поднялась до отметки 25,3 градусов, в Приморско-Ахтарске – 24,1 градус. В Ейске немного прохладней – 23,8 градусов тепла.

На Черноморском побережье местами пройдет кратковременный дождь, гроза, утром местами сильный дождь. Ветер западный, северо-западный 6-11 метров в секунду местами порывы 12-17 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до +28.

ИСТОЧНИК KP.RU

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