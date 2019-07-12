2019-07-12T09:15:03+03:00
Общество

В Краснодаре построят дорогу на гравийном участке по Карасунской Набережной

Ее должны закончить до конца октября
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре на Карасунской Набережной начали делать разбитый участок. Здесь создадут современную 2-х полосную асфальтобетонную автодорогу, установят ливневую канализацию, чтобы улицу не подтапливало во время дождей, построят тротуары и сеть уличного освещения.

- Капитальный ремонт стал возможным благодаря краевой целевой программе, при поддержке министерства транспорта региона. Контракт с подрядчиком заключен с 1 июля по 30 октября 2019 года. За это время здесь выполнят все основные работы, а также установят бордюры и смонтируют освещение, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Капитальный ремонт участка проводится по государственной программе «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».

В рамках этой же программы в краевом центре завершен комплексный ремонт сделали дорогу к поселку Индустриальному, в завершающей стадии - Кожевенная и участок Тургенева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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