На Кубани медики применили технологии визуализации при хирургическом лечении рака

СЕГОДНЯ 09:45 2019-07-12T09:45:11+03:00

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Впервые на Кубани челюстно-лицевые хирурги Краевой больницы №1 применили методику визуализации околощитовидных желез. Они в один день прооперировали сразу же трех пациентов с новообразованиями.

Суть новой методики заключается в том, что пациент в течение трех часов до начала операции принимает 5-аминолевулиновую кислоту. Она накапливается в тканях околощитовидных желез и во время вмешательства, когда поверхность шеи облучают синим светом, светится. Это позволяет хорошо визуализировать орган и эффективно удалить там пораженную опухолью.

Функции околощитовидных желез сохраняются, а также нет серьезного осложнения в виде гипопаратиреоза.

- Препарат выходит из организма больного в течение двух дней. Побочных эффектов от его приема не обнаружено. Обычно пациенты выписываются из больницы через 2 дня после операции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU