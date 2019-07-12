2019-07-12T10:27:08+03:00
Происшествия

В Сочи с 8 этажа отеля выпала полуторагодовалая девочка

Малышка скончалась от полученных травм
Александра ПОДУШКО
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В Сочи с 8 этажа отеля выпала полуторагодовалая девочкаВ Сочи с 8 этажа отеля выпала полуторагодовалая девочкаФото: Архив "КП"
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В Сочи возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, в результате которой погиб полуторагодовалый ребенок (п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ).

- Вечером 11 июля маленькая девочка со своим отцом находилась на балконе 8 этажа в отеле, который располагается на проспекте Континентальном. Во время игры малышка облокотилась на стеклянное ограждение, оно не выдержало вес ребенка и девочка выпала с балкона, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Бригада скорой пыталась оказать потерпевшей необходимую помощь, но от полученных травм она скончалась.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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