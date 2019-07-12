В Сочи с 8 этажа отеля выпала полуторагодовалая девочка

СЕГОДНЯ 10:27 2019-07-12T10:27:08+03:00

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В Сочи возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, в результате которой погиб полуторагодовалый ребенок (п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ).

- Вечером 11 июля маленькая девочка со своим отцом находилась на балконе 8 этажа в отеле, который располагается на проспекте Континентальном. Во время игры малышка облокотилась на стеклянное ограждение, оно не выдержало вес ребенка и девочка выпала с балкона, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Бригада скорой пыталась оказать потерпевшей необходимую помощь, но от полученных травм она скончалась.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU