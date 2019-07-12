В Абинском районе осудят бывшего главного врача психиатрической больницы

СЕГОДНЯ 10:43 2019-07-12T10:43:27+03:00

Он издавал приказы, по которым сотрудники учреждения и получали незаконные выплаты

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В Абинском районе прокурор утвердил обвинительное заключение по делу в отношении бывшего главного врача психиатрической больницы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В 2016-2017 годах мужчина, являясь главным врачом государственного бюджетного учреждения здравоохранения-СПБ № 2, издавал незаконные приказы. По этим документам 7 сотрудников учреждения получали выплаты стимулирующего характера. Общая сумма ущерба составила более 1,6 миллиона рублей.

- Уголовное дело направлено в Абинский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит штраф на сумму до 80 тысяч рублей, либо лишение занимать определенные должности на срок до 5 лет, либо тюрьма, - рассказали в прокуратуре Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU