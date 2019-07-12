2019-07-12T10:43:27+03:00
Происшествия

В Абинском районе осудят бывшего главного врача психиатрической больницы

Он издавал приказы, по которым сотрудники учреждения и получали незаконные выплаты
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Абинском районе осудят бывшего главного врача психиатрической больницыВ Абинском районе осудят бывшего главного врача психиатрической больницыФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Абинском районе прокурор утвердил обвинительное заключение по делу в отношении бывшего главного врача психиатрической больницы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В 2016-2017 годах мужчина, являясь главным врачом государственного бюджетного учреждения здравоохранения-СПБ № 2, издавал незаконные приказы. По этим документам 7 сотрудников учреждения получали выплаты стимулирующего характера. Общая сумма ущерба составила более 1,6 миллиона рублей.

- Уголовное дело направлено в Абинский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит штраф на сумму до 80 тысяч рублей, либо лишение занимать определенные должности на срок до 5 лет, либо тюрьма, - рассказали в прокуратуре Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новороссийске пожилой мужчина упал с обрыва в реку
На Кубани годовой объем работ дорожного нацпроекта выполнен на 40 процентов
В горах Сочи пройдет фестиваль «Звездопад Персеиды»
В Славянском районе у женщины из дома вынесли ювелирные украшения
Новая схема движения на Яблоновском мосту Краснодара 12 июля работает в тестовом режиме
Жители Ейска собирают гуманитарную помощь для подтопленцев в Иркутской области
Более полумиллиона клиентов ВТБ открыли промо-вклад «Время роста»
Кубанская лыжница выиграла «серебро» на Кубке России в Свердловской области
В Новороссийске хотят переиздать книгу Леонида Брежнева «Малая Земля»
В Сочи полицейские проверяют местные аптеки
Администрация Краснодара отсудила 13 земельных участков в «Музыкальном» микрорайоне
Кубанские футболистки взяли первенство страны
В Тимашевском районе в аварии погибла женщина
В Краснодаре за 10 лет отремонтировали 87 трамваев и 87 троллейбусов
На Кубани пресекли незаконную перевозку 11 тысяч сельхозживотных и птиц