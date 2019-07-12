2019-07-12T11:06:33+03:00
Общество

На Кубани пресекли незаконную перевозку 11 тысяч сельхозживотных и птиц

На дорогах края работают 15 контрольных постов ветеринарного надзора
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
На Кубани пресекли незаконную перевозку 11 тысяч сельхозживотных и птицНа Кубани пресекли незаконную перевозку 11 тысяч сельхозживотных и птиц
Изменить размер текста:

На Кубани с начала года пресекли незаконную перевозку 11 тысяч сельхозживотных и птиц. На дорогах продолжают работу 15 контрольных постов ветеринарного надзора и 72 мобильные группы, созданных по поручению губернатора.

- Инспекторы досмотрели 85 тысяч автотранспортных средств и пресекли перевозку 11 тысяч сельскохозяйственных животных и птиц из-за нарушений ветеринарного законодательства. Всех нарушителей привлекли к административной ответственности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В край ежедневно ввозится продукция животноводства, поэтому госветинспекторы совместно с сотрудниками полиции дежурят в круглосуточном режиме. Ветеринарные специалисты проверяют сопроводительные документы на подконтрольные грузы и условия их перевозок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новороссийске пожилой мужчина упал с обрыва в реку
На Кубани годовой объем работ дорожного нацпроекта выполнен на 40 процентов
В горах Сочи пройдет фестиваль «Звездопад Персеиды»
В Славянском районе у женщины из дома вынесли ювелирные украшения
Новая схема движения на Яблоновском мосту Краснодара 12 июля работает в тестовом режиме
Жители Ейска собирают гуманитарную помощь для подтопленцев в Иркутской области
Более полумиллиона клиентов ВТБ открыли промо-вклад «Время роста»
Кубанская лыжница выиграла «серебро» на Кубке России в Свердловской области
В Новороссийске хотят переиздать книгу Леонида Брежнева «Малая Земля»
В Сочи полицейские проверяют местные аптеки
Администрация Краснодара отсудила 13 земельных участков в «Музыкальном» микрорайоне
Кубанские футболистки взяли первенство страны
В Тимашевском районе в аварии погибла женщина
В Краснодаре за 10 лет отремонтировали 87 трамваев и 87 троллейбусов
В Абинском районе осудят бывшего главного врача психиатрической больницы