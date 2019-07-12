СЕГОДНЯ 11:06 2019-07-12T11:06:33+03:00

На Кубани пресекли незаконную перевозку 11 тысяч сельхозживотных и птиц

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На Кубани с начала года пресекли незаконную перевозку 11 тысяч сельхозживотных и птиц. На дорогах продолжают работу 15 контрольных постов ветеринарного надзора и 72 мобильные группы, созданных по поручению губернатора.

- Инспекторы досмотрели 85 тысяч автотранспортных средств и пресекли перевозку 11 тысяч сельскохозяйственных животных и птиц из-за нарушений ветеринарного законодательства. Всех нарушителей привлекли к административной ответственности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В край ежедневно ввозится продукция животноводства, поэтому госветинспекторы совместно с сотрудниками полиции дежурят в круглосуточном режиме. Ветеринарные специалисты проверяют сопроводительные документы на подконтрольные грузы и условия их перевозок.

ИСТОЧНИК KP.RU