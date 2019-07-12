В Краснодаре за 10 лет отремонтировали 87 трамваев и 87 троллейбусов

СЕГОДНЯ 11:16 2019-07-12T11:16:22+03:00

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В краевой столице за 10 лет отремонтировали 87 трамваев и 87 троллейбусов. Это - более 25 процентов всего парка транспорта МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление». Полностью обновили их техническое оснащение и обшивку кузова. Срок службы каждого трамвая продлен на 10 лет, троллейбуса - на 3 года.

- Сейчас в парке КТТУ 620 единиц подвижного состава. Средний возраст трамваев - 30 лет, троллейбусов - 16 лет, автобусов - более 4 с половиной лет. Капитальный ремонт трамвая проводят каждые 300 тысяч километров пробега, а капитально-восстановительный — после 1 миллиона 120 тысяч километров пробега, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

При капитально-восстановительном ремонте производят полную разборку машины, снимают обшивку, остекление, чтобы устранить возникшие повреждения, также выполняют перенос аппаратов управления из кузова на крышу, где более подходящие условия эксплуатации. После этого время службы троллейбуса удается продлить на 1–2 срока (от 3 до 6 лет).

ИСТОЧНИК KP.RU