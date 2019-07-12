В Тимашевском районе в аварии погибла женщина
В Тимашевском районе 11 июля в 14:00 на автодороге Кореновск -Тимашевск произошло дорожно-транспортное происшествие.
- По предварительным данным, 24-летний водитель за рулем автомобиля марки «ВАЗ 2110», выехал на полосу встречного движения и влетел в машину марки «ВАЗ-21140» , - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарском крае.
В результате ДТП погибла 45-летняя пассажирка «ВАЗ-21140», водители получили травмы, их госпитализировали.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
На дорогах Краснодарского края 11 июля сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 19 ДТП, в которых 2 человека погибли и 28 получили ранения различной степени тяжести. В регионе произошло 2 наезда на пешеходов, пострадали 2 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU