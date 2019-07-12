2019-07-12T11:27:56+03:00
Происшествия

В Тимашевском районе в аварии погибла женщина

Еще два человека получили ранения различной тяжести
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГИБДД по краюФото: ГИБДД по краю
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В Тимашевском районе 11 июля в 14:00 на автодороге Кореновск -Тимашевск произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 24-летний водитель за рулем автомобиля марки «ВАЗ 2110», выехал на полосу встречного движения и влетел в машину марки «ВАЗ-21140» , - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарском крае.

В результате ДТП погибла 45-летняя пассажирка «ВАЗ-21140», водители получили травмы, их госпитализировали.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На дорогах Краснодарского края 11 июля сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 19 ДТП, в которых 2 человека погибли и 28 получили ранения различной степени тяжести. В регионе произошло 2 наезда на пешеходов, пострадали 2 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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