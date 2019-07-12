Кубанские футболистки взяли первенство страны

СЕГОДНЯ 11:41 2019-07-12T11:41:15+03:00

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В городе Камышин Волгоградской области прошли финальные игры первенства России по футболу среди сборных команд юниорок в возрасте до 19 лет.

Кубанские девушки пробились в финал соревнований, где им противостояли пермские футболистки. В основное время спортсменки свели счет к ничьей, поэтому судьбу золотых медалей решала серия пенальти. Сильнее оказались представительницы Кубани, счет встречи - 5:4.

- «Бронзу» взяли спортсменки из Подмосковья, которые в матче за третье место обыграли соперниц из Санкт-Петербурга со счетом 1:0, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве спорта Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU