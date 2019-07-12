Администрация Краснодара отсудила 13 земельных участков в «Музыкальном» микрорайоне

СЕГОДНЯ 12:06 2019-07-12T12:06:52+03:00

Власти города уже обратились в Управление Росреестра, чтобы зарегистрировать их

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Мэрия Краснодара победила в судебном процессе с компанией «Каталина парк». Суд подтвердил, что у организации отсутствует право частной собственности на участки под дорогой в районе улиц Московской и Петра Метальникова.

Речь идет о территории общей площадью более 17,2 гектаров. 13 участков находятся в границах Московской и Петра Метальникова. Судебные разбирательства по этому вопросу продолжались несколько лет. Компания «Каталина Парк» пыталась через суд обязать администрацию выплатить ей более 580 миллионов рублей в качестве компенсации за изъятие участков.

- Также более 4 тысяч жителей микрорайона подписали обращение, в котором поддержали позицию администрации краевого центра и главы города Евгения Первышова, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

На этих участках планируют строить трамвайную линию от Солнечной до Петра Метальникова. Протяженность ее составит 5 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU