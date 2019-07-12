2019-07-12T12:17:34+03:00
Происшествия

В Сочи полицейские проверяют местные аптеки

Правоохранители выявляют факты безрецептурной продажи сильнодействующих лекарственных
Александра ПОДУШКО
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В Сочи полицейские проверяют местные аптекиВ Сочи полицейские проверяют местные аптекиФото: Архив "КП"
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В Сочи проходит рейд по местным аптекам. Полицейские выявляют факты безрецептурной продажи сильнодействующих лекарственных препаратов.

- В одной из аптек полицейские обнаружили и изъяли около 100 таблеток «Лирики», которые находились в неотведенном для хранения месте, возле кассового аппарата. При этом капсулы были без упаковки, россыпью в целлофановом пакете, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении 55-летнего генерального директора аптеки правоохранители составили административные протоколы по части 4 статьи 14.1 КоАП (Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)).

Всю продукцию изъяли, также нарушителю грозит штраф в размере 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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