2019-07-12T12:37:10+03:00
Общество

В Новороссийске хотят переиздать книгу Леонида Брежнева «Малая Земля»

Приурочить новый тираж хотят к 75-летию со Дня Победы
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО:crafta.uaФОТО:crafta.ua
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В знаменитой книге Леонид Ильич описывает быт солдат во время 225-дневных боев на небольшом клочке земли за Новороссийск. В мемуарах можно узнать о чувствах и мыслях Брежнева.

- По вопросу издания книги Романа Валерьевича Талдыкина о «Южно-Озерейской десантной операции», которая вышла в свет совсем недавно, внес предложение увеличить тираж для образовательных учреждений города, а к предстоящему 75-летию со Дня Победы - переиздать легендарную книгу Леонида Ильича Брежнева – «Малая Земля», - сообщали мэр Новороссийска Игорь Дяченко в своем Инстаграм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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