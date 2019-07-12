В Новороссийске хотят переиздать книгу Леонида Брежнева «Малая Земля»
Приурочить новый тираж хотят к 75-летию со Дня Победы
ФОТО:crafta.ua
Изменить размер текста:
В знаменитой книге Леонид Ильич описывает быт солдат во время 225-дневных боев на небольшом клочке земли за Новороссийск. В мемуарах можно узнать о чувствах и мыслях Брежнева.
- По вопросу издания книги Романа Валерьевича Талдыкина о «Южно-Озерейской десантной операции», которая вышла в свет совсем недавно, внес предложение увеличить тираж для образовательных учреждений города, а к предстоящему 75-летию со Дня Победы - переиздать легендарную книгу Леонида Ильича Брежнева – «Малая Земля», - сообщали мэр Новороссийска Игорь Дяченко в своем Инстаграм.
ИСТОЧНИК KP.RU