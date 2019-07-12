2019-07-12T12:39:04+03:00
Спорт

Кубанская лыжница выиграла «серебро» на Кубке России в Свердловской области

Она набрала 115.5 баллов
Александра ПОДУШКО
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Фото: минспорта КубаниФото: минспорта Кубани
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В Нижнем Тагиле стартовал Кубок России по прыжкам на лыжах с трамплина. От Краснодарского края в Свердловскую область поехала спортсменка краевого Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта Лия Махиня из Сочи.

- По итогам кубанская лыжница набрала 115.5 балла и выиграла серебряную награду. «Золото» завоевала Анна Жукова из Подмосковья (157.5 балла), замкнула тройку призеров Ксения Федюшина из Свердловской области (101.5 балла), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минспорта Кубани.

Напомним, в городе Камышин Волгоградской области прошли финальные игры первенства России по футболу среди сборных команд юниорок в возрасте до 19 лет. Кубанские девушки пробились в финал соревнований, где им противостояли пермские футболистки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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