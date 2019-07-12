2019-07-12T13:00:43+03:00
Общество

Жители Ейска собирают гуманитарную помощь для подтопленцев в Иркутской области

Отправить одежду, продукты и средства гигиены можно до 25 июля
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Архив "КП"ФОТО: Архив "КП"
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В июне 2019 года в Иркутской области случилось наводнение. Тысячи жителей остались без жилья и средств существования. Ветеранская организация «Боевое братство» в Иркутской области и Кубани начала собирать гуманитарную помощь. Минобороны выделило самолет ИЛ-76 для отправки груза пострадавшим от наводнения.

- Самолет 27-28 июля с гуманитарной помощью отправится с аэродорома Ейска, проследует в город Усолье-Сибирское через Екатеринбург, - рассказывает Финат Шайхулин, председатель Ейского отделения ветеранов «Боевое братство». – Сейчас мы принимаем гуманитарку по адресу: Ейск, улица Пушкина, 67. Пункт приёма работает с 12 до 16 часов в будни. Нам нужны: мука, сахар, крупы, мясные и рыбные консервы, овощи, фрукты, питьевая бутилированная вода, тёплая одежда, обувь, средства гигиены, постельные принадлежности, детская одежда, медикаменты.

По вопросам обращаться:

Шайхулин Финат Фаатович, 8-960-47-57-113.

Начальник штаба Бажута Марина Григорьевна, 8-918-942-32-17.

ИСТОЧНИК KP.RU

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