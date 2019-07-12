Новая схема движения на Яблоновском мосту Краснодара 12 июля работает в тестовом режиме

СЕГОДНЯ 13:01 2019-07-12T13:01:18+03:00

Сегодня со всеми водителями пассажирских автобусов и перевозчиками отработают новые правила

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12 июля в Краснодаре в тестовом режиме закрыли Яблоновский мост. Здесь установили запрещающие знаки и металлические габаритные рамы пока без верхних перекладин.

- Переходный период в один день ввели для того, чтобы со всеми водителями пассажирских автобусов и перевозчиками отработать новые правила движения по мосту. Так как часть транспорта все равно сегодня поехала через мост, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Верхние рамы на габаритных рамах установят вечером, когда поток транспорта будет меньше. Со стороны Краснодара дорожное движение мониторят сотрудники дорожного хозяйства и ГИБДД.

Ранее глава Краснодара Евгений Первышов выступил с обращением к горожанам, в котором рассказал о техническом состоянии моста, причинах его закрытия. Также разработали схемы движения более 110 маршрутов смежных межрегиональных автобусов, которые пустят в объезд Яблоновского моста.

ИСТОЧНИК KP.RU