СЕГОДНЯ 13:16 2019-07-12T13:16:58+03:00

В Славянском районе у женщины из дома вынесли ювелирные украшения Фото: Архив "КП"

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В Славянском районе завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 28-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража).

В дежурную часть обратилась местная жительница. Она рассказала, что во время ее отсутствия из дома пропали ювелирные изделия. Сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей.

- Правоохранители опросили очевидцев и изъяли отпечатки пальцев рук. Вскоре установили личность злоумышленника. Им оказался 28-летний местный житель. Его задержали и доставили в отдел полиции, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Парень рассказал, что знал об отсутствии потерпевшей, а также о том, где она хранит ключи. Похищенные украшения он продал.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU