2019-07-12T13:32:11+03:00
Общество

В горах Сочи пройдет фестиваль «Звездопад Персеиды»

Он состоится с 9 по 11 августа
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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В Сочи пройдет фестиваль «Звездопад Персеиды». Он состоится с 9 по 11 августа в палаточном лагере горного курорта «Горки Город». В эти дни здесь можно будет увидеть звездный дождь.

- По данным Международной метеорной организации это явление в августе станет самым ярким из звездопадов 2019 года. Ожидается до 110 «падающих звезд» в час. На территории курорта «Горки Город» откроют обсерваторию, в которой с помощью телескопов гости рассмотрят звездопад, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Во время фестиваля также пройдут экскурсии по звездному небу от астротур-клуба «Орион». Гости курорта смогут научиться самостоятельно управлять телескопом, различать созвездия. На территории палаточного лагеря состоятся кинопоказы под открытым небом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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