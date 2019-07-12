На Кубани годовой объем работ дорожного нацпроекта выполнен на 40 процентов

СЕГОДНЯ 13:47 2019-07-12T13:47:01+03:00

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На Кубани прошло еженедельное совещание, на котором обсудили ход исполнения проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Участие в обсуждении приняли представители агломераций, подрядных организаций, технадзора и ГИБДД.

- В регионе уже сдано 25 объектов. Это пятнадцать в Сочи, шесть в Краснодаре и четыре объекта региональных дорог, протяженностью свыше 22 километра. Это составляет 40,4 процента от плана на текущий год, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всего в 2019 году запланировано отремонтировать 238 километров дорог в городских агломерациях и на региональных трассах. На это предусмотрено 3,9 миллиардов рублей.

К 2024 году доля дорожной сети городских агломераций должна составлять не менее 85 процентов, а число мест концентрации ДТП сократиться почти вдвое.

ИСТОЧНИК KP.RU