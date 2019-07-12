2019-07-12T13:57:40+03:00
Происшествия

В Новороссийске пожилой мужчина упал с обрыва в реку

Медики оказали пожилому мужчине первую помощь
Александра ПОДУШКО
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Фото: INSTAGRAM.COM/ALEKSEIODEROVФото: INSTAGRAM.COM/ALEKSEIODEROV
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Несчастный случай произошел в Новороссийске утром 12 июля на улице Астраханской. Пожилой мужчина упал в реку с обрыва. Помощь вызвали местные жители. Они позвонили в экстренные службы города.

- Спасатели прибыли на место и обнаружили пострадавшего. Они спустились к нему и при помощи носилок подняли пожилого мужчину наверх. Там его уже ждали фельдшеры скорой помощи, - сообщил в социальной сети начальник муниципальной службы спасения Алексей Одеров.

- Медики оказали пенсионеру первую помощь. О том, какие травмы он получил не уточняется. Сейчас его жизни ничего не угрожает, - сообщает «Регион Online».

Напомним, на Кубани нашли пропавшего пенсионера. 84-летний житель Отрадненского района мирно спал в лесу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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