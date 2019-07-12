Краснодарский суд оштрафовал актера Тимура Ефременкова на 500 рублей за мелкое хулиганство

СЕГОДНЯ 14:08 2019-07-12T14:08:12+03:00

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Советский районный суд Краснодара признал виновным известного актера Тимура Ефременкова в мелком хулиганстве. По ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ его оштрафовали на 500 рублей.

Напомним, актера задержали ночью 12 июля у входа в задние аэровокзала Краснодара. Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта, мужчина во время досмотра нецензурно выражался и оскорблял сотрудников службы авиационной безопасности. В итоге пассажира забрали в отделение.

Позже выяснилось, что задержали известного актера Тимура Ефременкова. О своем задержании он сообщил своему адвокату Алексу Бенхину и даже успел снять видео из полицейской машины. Правозащитник, правда, рассказал, что у актера обнаружили брелок, форма которого не устроила сотрудников аэровокзала.

- Никаких претензий к актеру нет. Тимур Ефременков сейчас находится на свободе, - сообщил Алекс Бенхин. - Сейчас он отдохнет, а затем вылетит в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU