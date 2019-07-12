Законна ли перепланировка: В Краснодаре проверят кафе и магазины в пятиэтажке на Ставропольской
Магазины, аптеки, кафе, парикмахерские усыпаны почти на всей улице Ставропольской в Крснодаре. Работают эти заведения на первых этажах пятиэтажек, жильцы которых пережевают, не отразиться ли переустройство на состояние домов.
О своих беспокойствах краснодарцы рассказали на встрече с главой города Евгений Первышовым, которую он провел вместе с председателем городской Думы Верой Галушко.
- Традиционно сложилось, что первые этажи многих домов используются под коммерцию, - сказал мэр Краснодара Евгений Первышов. - Развитие бизнеса, развитие сервиса можно только приветствовать. Но предприниматели тоже должны соблюдать требования законодательства.
По всем заявлениям, где у жителей есть сомнения в законности изменений помещений, пройдут проверки. Правда, когда начнутся рейды, пока не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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