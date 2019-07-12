2019-07-12T14:55:04+03:00
Происшествия

В Краснодаре на берегу реки нашли погибшего мужчину в наручниках

Правоохранители рассматривают разные версии случившегося
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Идет проверка.Идет проверка.
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Трагедия произошла в краснодарском парке «Солнечный остров» вечером 11 июля.

Как рассказал «Кубанским новостям» руководитель СО по Карасунскому округу Краснодара Константин Захаров, прохожие заметили на берегу водоема тело мужчины. Что удивительно, его руки были отведены назад, а большие пальцы скреплены разновидностью наручников.

Личность мужчины правоохранители уже установили. Это 32-летний краснодарец Михаил Носов (фамилия изменена - Авт.) Знакомые говорят, что в последнее время мужчина очень переживал из-за разрыва со своей возлюбленной.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили следователи.

Что стало причиной смерти, сейчас выясняют эксперты. Правоохранители рассматривают разные версии случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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