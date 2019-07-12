Краснодарцы мечтают стать проводниками

СЕГОДНЯ 15:52 2019-07-12T15:52:58+03:00

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В каждом регионе свои пристрастия при выборе профессии. Кто-то метит в правоохранительные органы, а кто-то - в сварщики. Аналитики решили определить «эксклюзивные» специальности, которые пользуются наибольшим спросом.

- Мы отобрали запросы со словами «где учат» и «где учиться», которые задавали в больших городах в 2018–2019 годах, - говорят аналитики Яндекса. - Потом для каждого города выбрали самую характерную специальность – ту, которой там интересовались часто как нигде.

Инфографика, составленная по данным поисковых запросов.

В Краснодаре, как оказалось, чаще всего ищут профессию проводника. Оно вроде бы и понятно. В городе есть вокзал, откуда ежедневно отбывают и прибывают сотни поездов. Некоторые вагоны дальнего следования, есть и те, что мчат в ближайшие города Краснодарского края. Да и многим работа проводника видится легкой: билеты проверил, чай раздал и сиди себе в купе. Словом, путешествуешь, а тебе за это еще и платят.

Правда, свободных вакансий в Краснодаре днем с огнем не сыщешь. По данным службы труда и занятости населения, есть лишь 2 вакансии и то - в Новороссийске (зарплата до 25 тысяч рублей) и Сочи (зарплата до 15 тысяч рублей). А на площадке крупнейшей российской компании интернет-рекрутмента выдает лишь одну вакансию, правда, зарплату здесь уже предлагают от 34 тысяч рублей.

А вот в Сочи много желающих стать судьями. По всей видимости, жители курорта хотят бороться с несправедливостью. Об открытии вакантных должностей сообщает Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации. Правда, в судах Сочи служителя Фемиды на данный момент не ищут.

Фото: sochi-centralny.krd.sudrf.ru

ИСТОЧНИК KP.RU