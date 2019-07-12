На Кубани подорожали лук, огурцы и картофель
Цены на продукты питания в Краснодарском крае стали больно бить по карманам покупателей. Если сравнивать показатели июня за 2018-й и 2019-й годы, то можно заметить, что существенно подорожали лук, огурцы и картофель. Кроме того, выросли в цене пшеничный и ржаной хлеб, а также мороженое мясо кур, чай, рис и сахар.
Однако подешевели морковь, яблоки, помидоры и белокочанная капуста. А вот неизменной в цене осталась только водка. Стоимость литра за год выросла всего на 0,1%.
Как сообщает «Юг Times», в мае годовая продовольственная инфляция составляла 7,4%. На ее рост повлияла динамика цен «борщевого набора», стоимость которого возросла до 223 рублей в расчете на 1 килограмм овощей.
- Это связано с ранним исчерпанием урожая в Европе, - говорят в пресс-службе Южного ГУ ЦБ. - Из-за этого на европейский рынок переориентировалась часть стран, поставляющих овощи, в том числе картофель, в Россию.
Повлияло на инфляцию и более раннее появление в продаже отечественного картофеля нового урожая, который, понятное дело, всегда дороже прошлогоднего. В предыдущие годы он поступал на рынки лишь в июне.
ИСТОЧНИК KP.RU
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