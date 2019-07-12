2019-07-12T16:27:38+03:00
Происшествия

Байкерский рэкет: На Кубани руководитель мотоклуба «отжимает» мотоциклы

В полиции проводят проверку
Владислав КЛИМОВ
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Добычей злоумышленника стали два мотоцикла Фото: Архив КПДобычей злоумышленника стали два мотоцикла Фото: Архив КП
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Тот случай, когда мотобратство оказалось таковым только на словах. Руководителя одного из сочинских байк-клубов обвинили в вымогательстве, избиении и угрозах расправой. Таким образом мужчина добивался того, чтобы байкеры подписывали договор купли-продажи собственных мотоциклов легендарной марки «Harley Davidson». Известно как минимум о двух подобных случаях.

Одного из потерпевших мужчина пригласил на Шапсугскую дамбу, чтобы обсудить вопросы байк-клуба. Там его ждали трое мужчин, они начали угрожать расправой и, применив силу, заставили подписать бумаги о передаче мотоцикла, вымогая 250 тысяч рублей.

Другой сочинский байкер также был приглашен на разговор в Адыгею и под угрозой применения насилия оказался вынужденным «продать» свой «Harley», стоимостью около 400 тысяч рублей. Злоумышленники позже приехали и забрали мотоцикл из дома мужчины в Сочи.

Как стало известно «КП», байкеры хотели покинуть клуб, но руководитель сообщил им о долгах и потребовал немедленно отдать мотоциклы. Для убедительности, он пригласил двух товарищей, применял силу и угрозы.

- В полиции выясняются все обстоятельства, ведется проверка, - рассказал «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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