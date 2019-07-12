Организация Сочи, предоставляющая услуги медкомиссии, работала без лицензии

СЕГОДНЯ 16:53 2019-07-12T16:53:30+03:00

А у работников компании не было соответствующего образования

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Прокуратура Cочи проверила местную организацию, занимающуюся проведением водительских медкомиссий. Оказалось, что ее работники не имеют надлежащего образования.

Более того, сама организация оказывала услуги, не предусмотренные имеющейся лицензией на осуществление медицинской деятельности.

О нарушениях прокуратура сообщила в территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю. Ведомство, в свою очередь, возбудило дела об административных правонарушениях «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации».

- По результатам рассмотрения Арбитражным судом дел медицинская организация признана виновной, - сообщили «КП» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края. - Ей назначен штраф.

Кроме того, следователи по фактам внесения неуполномоченным лицом недостоверных сведений в медицинские карты водителей возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов).

ИСТОЧНИК KP.RU