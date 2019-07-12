В Новороссийске спасатели вытащили 69-летнего пенсионера, упавшего в русло реки
Инцидент случился утром в пятницу, 12 июля, в Новороссийске. На улице Астраханской города-героя дедушка упал в русло реки, вот только выбраться самостоятельно не смог.
К счастью, удалось вызвать спасателей.
Фото: Алексей ОДЕРОВ.
- Прибыв на место, мы спустились к пострадавшему, - сообщил начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров. - При помощи носилок его подняли на поверхность.
А затем, как удалось узнать «КП» - Кубань», пожилого мужчину передали работникам скорой помощи.
Фото: Алексей ОДЕРОВ.
Как выяснилось позже, пенсионеру 69 лет. Во время падения он получил серьезную травму головы. Врачи госпитализировали его. Сейчас он находится под наблюдением медиков в городской больнице.
Ранее сообщалось, в Новороссийске 4-летний мальчик застрял между прутьями ливневки. Чтобы освободить ребенка, спасателям пришлось распилить решетки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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