2019-07-12T17:25:52+03:00
Происшествия

В Новороссийске спасатели вытащили 69-летнего пенсионера, упавшего в русло реки

Мужчина получил травму головы [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Алексей ОДЕРОВ.Фото: Алексей ОДЕРОВ.
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Инцидент случился утром в пятницу, 12 июля, в Новороссийске. На улице Астраханской города-героя дедушка упал в русло реки, вот только выбраться самостоятельно не смог.

К счастью, удалось вызвать спасателей.

Фото: Алексей ОДЕРОВ.

Фото: Алексей ОДЕРОВ.

- Прибыв на место, мы спустились к пострадавшему, - сообщил начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров. - При помощи носилок его подняли на поверхность.

А затем, как удалось узнать «КП» - Кубань», пожилого мужчину передали работникам скорой помощи.

Фото: Алексей ОДЕРОВ.

Фото: Алексей ОДЕРОВ.

Как выяснилось позже, пенсионеру 69 лет. Во время падения он получил серьезную травму головы. Врачи госпитализировали его. Сейчас он находится под наблюдением медиков в городской больнице.

Ранее сообщалось, в Новороссийске 4-летний мальчик застрял между прутьями ливневки. Чтобы освободить ребенка, спасателям пришлось распилить решетки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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