2019-07-12T18:00:25+03:00
Происшествия

В Туапсе двух чиновников обвинили во взяточничестве

Одна из подозреваемых уже заключена под стражу
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Деньги чиновники администрации хотели поделить между собой.Деньги чиновники администрации хотели поделить между собой.
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Двое чиновников администрации Туапсе попали под подозрение в получении взятки. Фигурантами уголовного дела стали начальник «Управления земельных ресурсов» и руководитель отдела муниципальных и земельных отношений администрации.

А попались они в июне 2019 года. По данным следствия, чиновники договорились получить у туапсинца деньги. Заплатить им он должен был за незаконные действия по подготовке проекта постановления главы администрации об утверждении схемы участка с увеличенной площадью.

- Управление земельных ресурсов реализует полномочия администрации в области земельных отношений на территории Туапсе, - объяснили «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Специалист подготавливает проект постановления администрации и впоследствии передает его на согласование и регистрацию.

В итоге свой план они решили реализовать. Руководитель «Управления земельных ресурсов» сообщил туапсинцу об оказании ему содействия в подготовке проекта при условии передачи денег. Мужчина, правда, взятку давать не стал, и сообщил о сомнительном предложении в правоохранительные органы.

- 17 июня 2019 года начальник управления земельных ресурсов встретился с заявителем и получил от последнего 200 тысяч рублей, - добавляют в СУ СК по региону. - Часть суммы оставил себе, а оставшуюся в размере 150 тысяч рублей передал 19 июня 2019 года начальнику отдела администрации Туапсе.

Действия чиновников пресекли оперативные сотрудники УФСБ РФ по Краснодарскому краю.

Кроме того, 19 июня 2019 года начальник отдела муниципальных и земельных отношений администрации Туапсе получила от местного жителя за согласование проекта постановления главы администрации по утверждению схемы земельного участка 80 тысяч рублей.

Подозреваемая уже заключена под стражу.

- Ее обвиняют в получении взятки за незаконные действия с использованием служебного положения группой лиц по предварительному сговору в крупном размере и получении взятки в значительном размере, - добавляют следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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