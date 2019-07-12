В Комсомольском микрорайоне Краснодара отключат горячую воду

СЕГОДНЯ 19:25 2019-07-12T19:25:07+03:00

Связано это с ремонтом трубопровода

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Жителей Комсомольского микрорайона города ждут небольшие неудобства. Из-за технологической неисправности, которая обнаружена на участке трубопровода, в жилых домах временно отключат горячее водоснабжение.

Сейчас на поврежденном участке трубы уже ведут работы.

- От магистрали питаются все центральные тепловые пункты микрорайона, после чего горячая вода распределяется по домам жителей, - сказал «КП» - Кубань» замдиректора департамента городского хозяйства и ТЭК Илья Данильченко. - Планируется, что поврежденный участок трубопровода специалисты восстановят менее чем за сутки.

Горячую воду в Комсомольском микрорайоне отключат в пятницу, 12 июля в 22:00. Работы будут вестись ночью. Ремонт поврежденного участка специалисты хотят завершить в субботу, 13 июля.

Ориентировочно после 15:00 в дома краснодарцев вернут горячую воду.

ИСТОЧНИК KP.RU