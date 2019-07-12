Суд первой инстанции, куда вернули дело бывшей жены Вячеслава Цеповяза, оставил ее в СИЗО до 23 августа

СЕГОДНЯ 18:50 2019-07-12T19:01:00+03:00

Подозреваемая в вымогательстве Наталья Стришняя будет находиться под стражей до 23 августа

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 9 июля, Ростовский областной суд вернул дело об аресте бывшей жены кущевского бандита Вячеслава Цеповяза в суд первой инстанции. А уже через три дня, 12 июля, его рассмотрели в Железнодорожном суде области.

Адвокаты Натальи Стришней подавали жалобу в вышестоящую инстанцию о том, чтобы выпустить женщину из СИЗО под домашний арест и залог в 3 млн рублей. Стришнюю арестовали в конце июня по подозрению в вымогательстве 70 млн у кущевского бизнесмена Александра Исюка. По версии следствия, в апреле 2010 года (за семь месяцев до жестокого убийства 12 человек в Кущевской) Наталья Стришняя, ее брат Иван и предприниматель Федор Стрельцов требовали от Исюка эту сумму. Но только сейчас бизнесмен обратился в правоохранительные органы с заявлением.

Владелицу ОПХ «Слава Кубани» отправили в СИЗО на меся и 25 суток. Но ее адвокаты подали жалобу и Ростовский облсуд вернул дело обратно своим коллегам в Железнодорожный, оставив Стришнюю в изоляторе до 16 июля.

- Железнодорожный суд рассмотрел дело и оставил Наталью под арестом до 23 августа, - сообщил «КП»-Кубань» адвокат Стришней Эдуард Чургулия. – То, что она тяжело больна, похоже, никто во внимание не берет. У Натальи лейкемия. Ее увозили в больницу на медосвидетельствование, чтобы подтвердить диагноз, но взяли не все анализы и вернули обратно в СИЗО. Само заключение, которое выдали медики, неполное. А необходимые исследования, как я считаю, не проведены.

До 23 августа суд оставил под стражей и брата Натальи Стришней Ивана.

- Мы будем снова подавать жалобу, - заявил Эдуард Чургулия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывшая жена члена банды цапков Вячеслава Цеповяза объявила голодовку в СИЗО

Владелица кущевского агрохолдинга "Слава Кубани" Наталья Стришняя, которую арестовали за вымогательство, объявила голодовку в СИЗО Ростова.

Она ничего не ест, а только пьет воду. И выдвинула условия, когда прекратит голодовку (читайте далее) ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Наталья Стришняя вызвала врача в СИЗО

Когда в Ростовском облсуде рассматривали дело об ее аресте, бывшая жена Цеповяза попросила себе врача. Ей стало плохо и пришел медик, который осмотрел и сказал суду, что именно болит у подозреваемой (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU