2019-07-12T19:01:00+03:00
Происшествия

Суд первой инстанции, куда вернули дело бывшей жены Вячеслава Цеповяза, оставил ее в СИЗО до 23 августа

Подозреваемая в вымогательстве Наталья Стришняя будет находиться под стражей до 23 августа
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Наталья Стришняя сейчас сидит в СИЗОНаталья Стришняя сейчас сидит в СИЗО
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Во вторник, 9 июля, Ростовский областной суд вернул дело об аресте бывшей жены кущевского бандита Вячеслава Цеповяза в суд первой инстанции. А уже через три дня, 12 июля, его рассмотрели в Железнодорожном суде области.

Адвокаты Натальи Стришней подавали жалобу в вышестоящую инстанцию о том, чтобы выпустить женщину из СИЗО под домашний арест и залог в 3 млн рублей. Стришнюю арестовали в конце июня по подозрению в вымогательстве 70 млн у кущевского бизнесмена Александра Исюка. По версии следствия, в апреле 2010 года (за семь месяцев до жестокого убийства 12 человек в Кущевской) Наталья Стришняя, ее брат Иван и предприниматель Федор Стрельцов требовали от Исюка эту сумму. Но только сейчас бизнесмен обратился в правоохранительные органы с заявлением.

Владелицу ОПХ «Слава Кубани» отправили в СИЗО на меся и 25 суток. Но ее адвокаты подали жалобу и Ростовский облсуд вернул дело обратно своим коллегам в Железнодорожный, оставив Стришнюю в изоляторе до 16 июля.

- Железнодорожный суд рассмотрел дело и оставил Наталью под арестом до 23 августа, - сообщил «КП»-Кубань» адвокат Стришней Эдуард Чургулия. – То, что она тяжело больна, похоже, никто во внимание не берет. У Натальи лейкемия. Ее увозили в больницу на медосвидетельствование, чтобы подтвердить диагноз, но взяли не все анализы и вернули обратно в СИЗО. Само заключение, которое выдали медики, неполное. А необходимые исследования, как я считаю, не проведены.

До 23 августа суд оставил под стражей и брата Натальи Стришней Ивана.

- Мы будем снова подавать жалобу, - заявил Эдуард Чургулия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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