Футболистки Кубани завоевали бронзу Всемирной летней Универсиады

СЕГОДНЯ 09:26 2019-07-13T09:26:36+03:00

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Сборная России в матче за 3 место победило Ирландию. Основное время матча завершилось со счетом 2:2, в серии пенальти наши девушки оказались сильнее – 4:2. До этого сборная России победила Мексику и Китай. В четвертьфинале победили Южную Корею по пенальти - 4:1. В полуфинале проиграли Японии 1:2.

- Основу сборной России составляют 12 футболисток краснодарской «Кубаночки». Все они – студентки Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. А главный тренер сборной – Татьяна Зайцева, руководитель кубанской команды, - сообщает пресс-служба администрации Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU