В Краснодаре объявлено штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 09:51 2019-07-13T09:51:30+03:00

В крайцентре ожидается ливень, град и сильный ветер

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13 июля в Краснодаре пройдет сильный дождь, ветер усилится до 20 метров в секунду. Тем временем на черноморском побережье ожидается дождь с грозой и ветром до 11 метров в секунду.

- В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону 214-33-36 и по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб - «112», - сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU