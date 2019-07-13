В Краснодаре объявлено штормовое предупреждение
В крайцентре ожидается ливень, град и сильный ветер
ФОТО: архив "КП"
Изменить размер текста:
13 июля в Краснодаре пройдет сильный дождь, ветер усилится до 20 метров в секунду. Тем временем на черноморском побережье ожидается дождь с грозой и ветром до 11 метров в секунду.
- В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону 214-33-36 и по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб - «112», - сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
ИСТОЧНИК KP.RU