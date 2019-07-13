В Сочи выставили на торги 30 квартир фирмы-банкрота

СЕГОДНЯ 10:43 2019-07-13T10:43:11+03:00

ООО «Балтика» с 2017 года находится на стадии банкротства

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Предприятие зарегистрировано в Сочи с 2006 года. Компания занималась земляными работами. Уже 2 года юрлицо находится на стадии банкротства. Недавно имущество компании выставили на торги.

- Выставлено 30 квартир стоимостью от 3,7 до 5,5 млн рублей и 367 машиномест на парковке, - сообщает Единый реестр сведений о банкротстве. – Недвижимость продается по адресу: Сочи, улица Виноградная, 22\1. Общая стоимость всех лотов – 466,8 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU