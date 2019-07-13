В Сочи объявлено штормовое предупреждение
В городе ожидается ливень и шквалистый ветер
ФОТО: архив "КП"
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13 июля в ближайшие 1-3 часа в городе пройдет сильный дождь с грозой и градом, ветер усилится до 20 метров в секунду. Аналогичное предупреждение действует по всей Кубани.
- Жителям и гостям курорта рекомендуем принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от отдыха вблизи водоёмов. Не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями, - сообщает ЕДДС Сочи. - В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112.
ИСТОЧНИК KP.RU