2019-07-13T11:47:03+03:00
Происшествия

В Славянском районе задержали серийного вора продуктов

Подозреваемый денег не брал, а забирал товар с витрин
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
ФОТО: архив "КП"ФОТО: архив "КП"
Изменить размер текста:

В полицию обратились два владельца продуктовых магазинов, которые жаловались, что пропал товар с прилавка. Оперативники проверили запись с камер, опросили всех возможных очевидцев, затем составили ориентировку. В итоге заметили мужчину в припаркованном авто, который был схож по приметам преступника. Оказалось, 48-летний подозреваемый был ранее судим, при досмотре у него обнаружили похищенные продукты.

- Во время проверки установили причастность злоумышленника к 2 фактам хищений продуктов из магазинов. Общая сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей. Похищенное изъято и возвращено законным владельцам. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, - сообщает пресс-служба ГУ МВД края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сочи объявлено штормовое предупреждение
В Сочи выставили на торги 30 квартир фирмы-банкрота
В Краснодаре объявлено штормовое предупреждение
Футболистки Кубани завоевали бронзу Всемирной летней Универсиады
В Комсомольском микрорайоне Краснодара отключат горячую воду
Суд первой инстанции, куда вернули дело бывшей жены Вячеслава Цеповяза, оставил ее в СИЗО до 23 августа
В Туапсе двух чиновников обвинили во взяточничестве
Прокуратура запросила 9 лет тюрьмы для Кристины Шидуковой, убившей мужа в разгар семейной драки
В Новороссийске спасатели вытащили 69-летнего пенсионера, упавшего в русло реки
Организация Сочи, предоставляющая услуги медкомиссии, работала без лицензии
Байкерский рэкет: На Кубани руководитель мотоклуба «отжимает» мотоциклы
На Кубани подорожали лук, огурцы и картофель