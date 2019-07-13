В Славянском районе задержали серийного вора продуктов

СЕГОДНЯ 11:47 2019-07-13T11:47:03+03:00

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В полицию обратились два владельца продуктовых магазинов, которые жаловались, что пропал товар с прилавка. Оперативники проверили запись с камер, опросили всех возможных очевидцев, затем составили ориентировку. В итоге заметили мужчину в припаркованном авто, который был схож по приметам преступника. Оказалось, 48-летний подозреваемый был ранее судим, при досмотре у него обнаружили похищенные продукты.

- Во время проверки установили причастность злоумышленника к 2 фактам хищений продуктов из магазинов. Общая сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей. Похищенное изъято и возвращено законным владельцам. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, - сообщает пресс-служба ГУ МВД края.

ИСТОЧНИК KP.RU