2019-07-13T12:51:39+03:00
Общество

На Кубани за первый квартал 2019 года 4 человека отравились ядовитыми грибами

2 из них дети
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Виктор ГУСЕЙНОВФОТО: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Роспотребнадзор края опубликовал данные о пострадавших во время тихой охоты. НА Кубани в 2017 году зарегистрировали 27 случае отравления грибами, пострадали 33 человека, из них 7 детей. В прошлом году было 115 случаев, пострадали 151 человек, из них 44 ребенка, 2 жителей края погибли.

- За первый квартал 2019 года зарегистрировано 4 случая отравления ядовитыми грибами с числом пострадавших 4 человека, из которых 2 детей, - сообщает Роспотребнадзор края. – Отравления связаны со сбором грибов в лесу или покупкой на стихийных рынках, около дорог, а также с рук у неизвестных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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