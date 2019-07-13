2019-07-13T14:00:07+03:00
Общество

В Щербиновском районе назначили нового прокурора

Им стал младший советник юстиции Владимир Юдин
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: пресс-служба прокуратуры КубаниФОТО: пресс-служба прокуратуры Кубани
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Генпрокурор России назначил нового прокурора в Щербиновском районе Кубани. Владимир Юдин в 2006 году окончил юрфак КубГУ по специальности «Юриспруденция». В прокуратуре края работает с сентября 2008 года. Начинал с должности помощника прокурора Белоглинского района.

- Так же работал в отделе по надзору за исполнением законов в сфере экономики управления. С сентября 2011 года был должности зампрокурора Кущевского района, - сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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