2019-07-13T14:28:56+03:00
Общество

В Краснодаре откачали воду с подтопленных дорог

Заявки поступили по 5 адресам
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: пресс-служба администрации краяФОТО: пресс-служба администрации края
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Из-за дождя в ночь на 13 июля несколько улиц города подтопило: Тургенева 15, Пригородной, Ярославского, Беговой и Бульвар Строителей. Это участки улиц без канализации.

— Во время ливня несколько перекрестков были залиты водой, но вода быстро ушла в ливневку, и применения спецтехники не понадобилось. На улично-дорожной сети города работали 12 единиц водооткачивающей техники подрядных организаций. Сейчас на автомобильных дорогах общего пользования все подтопления ликвидированы, — цитирует директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимира Архипова пресс-служба администрации крайцентра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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