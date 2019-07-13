В Краснодаре из-за ремонта на 4 ночи перекроют улицу Красную

СЕГОДНЯ 15:32 2019-07-13T15:32:30+03:00

Изменить размер текста: A A

С 13 по 17 июля перекроют четную улицу Красной на участке от Северной и Офицерской. Транспорту запрещено там ездить с 22 часов до 6 утра. В связи с этим будет изменено движение общественного транспорта.

— 13 июля с 22:00 до 06:00 14 июля перекроют Красную от Северной до Бабушкина, - сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара. – 14 июля с 22:00 до 06:00 15 июля - от Бабушкина до Гаврилова. 15 июля с 22:00 до 06:00 16 июля - от Одесской до Офицерской. С 22:00 16 июля до 06:00 17 июля - Одесской до ул. Офицерской без закрытия пересечения Красной и Гаврилова.

Из-за этого изменятся маршруты общественного транспорта:

13 июля с 22:00 до 06:00 14 июля автобус №10 поедет движения через Северную, Аэродромную, Красных Партизан. По маршрутам № 1, 2, 2Е, 3, 5, 7, 9, 15, 21, 29, 31, 40, 52, 93, 96, 182А, 186Б автобусы поедут через: Северную, Рашпилевскую, Гаврилова, Красную.

14 июля с 22:00 до 06:00 15 июля путь маршруты № 1, 2, 2Е, 3, 5, 7, 9, 15, 21, 29, 31, 40, 52, 93, 96, 182А, 186Б поедут через: Северную, Красную, Бабушкина, Рашпилевскую, Гаврилова.

15 июля с 22:00 до 06:00 16 июля автобусы № 2, 2Е, 5, 9, 29, 31, 40, 182А будут двигаться от Северной через: Красную, Бабушкина, Рашпилевскую, Дзержинского.

Маршруты № 3, 7, 11, 15, 21, 52, 93, 96, 186Б проследуют через Северную, Красную, Одесскую, Коммунаров, Офицерскую.

Автобусы № 4, 42, 85, 121А проследуют через Дзержинского, Красную, Одесскую, Коммунаров, Офицерскую.

Маршруты № 115А, 146А, № 154А, 170А поедут через Коммунаров и Офицерскую.

16 июля с 22:00 до 06:00 17 июля автобусы № 2, 2Е, 5, 9, 29, 31, 40, 182А поедут через Северную, Красную, Бабушкина, Рашпилевскую, Дзержинского.

Автобусы № 3, 7, 11, 15, 21, 52, 93, 96, 186Б проследуют через Северную, Красную, Гаврилова, Коммунаров, Офицерскую.

Автобусы № 4, 42, 85, 121А поедут через Дзержинского, Гаврилова, Коммунаров, Офицерскую.

Автобусы № 115А, 146А, № 154А, 170А проследуют через Коммунаров и Офицерскую.

ИСТОЧНИК KP.RU