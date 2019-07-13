2019-07-13T15:49:52+03:00
Спорт

В ФК «Краснодар» перешел нападающий сборной Швеции Маркус Берг

32-летний игрок забил за свою карьеру более 250 мячей
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: ФК "Краснодар"ФОТО: ФК "Краснодар"
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Карьеру футболист начал с шведского клуба «ИФК Гётеборг, затем играл в голландском «Гронингене». За два сезона Берг забил 44 мяча и сделал 11 голевых передач в 69 матчах. Затем перешел в немецкий «Гамбург». Там сел на скамейку из-за Руда ван Нистелроя, и его отдали в аренду в «ПСВ», потом в «Панатинаикос». В греческом клубе футболист забил 99 мячей в 151 матче и сделал 28 голевых передач. Последние 2 года играл за «Аль-Айн» из ОАЭ, там Берг забил 46 мячей в 60 матчах.

- Контракт Маркуса Берга с «Аль-Айном» истек, и форвард в статусе свободного агента подписал трудовое соглашение с ФК «Краснодар» сроком на 1 год. В ближайшее время он приступит к тренировкам в составе своей новой команды, - сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

ИСТОЧНИК KP.RU

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