На Кубани объявлено штормовое предупреждение
Стихия ударит везде, кроме Сочи
ФОТО: Архив "КП"
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13 июля в крае ожидаются ливни, гроза, град и усиление ветра до 23 метров в секунду. В районе Анапа-Магри есть угроза формирования смерчей.
- В Краснодарском крае, кроме Сочи, ожидаются сильные дожди, местами ливни с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС края. – На реках и водотоках реки Кубань в юго-восточной и юго-западной частях края прогнозируем подъемы рек. Над Черным морем на участке Анапа-Магри возможно формирования смерчей.
ИСТОЧНИК KP.RU