2019-07-13T15:49:06+03:00
Общество

На Кубани объявлено штормовое предупреждение

Стихия ударит везде, кроме Сочи
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Архив "КП"ФОТО: Архив "КП"
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13 июля в крае ожидаются ливни, гроза, град и усиление ветра до 23 метров в секунду. В районе Анапа-Магри есть угроза формирования смерчей.

- В Краснодарском крае, кроме Сочи, ожидаются сильные дожди, местами ливни с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС края. – На реках и водотоках реки Кубань в юго-восточной и юго-западной частях края прогнозируем подъемы рек. Над Черным морем на участке Анапа-Магри возможно формирования смерчей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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