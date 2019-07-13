На Кубани объявлено штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 15:49 2019-07-13T15:49:06+03:00

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13 июля в крае ожидаются ливни, гроза, град и усиление ветра до 23 метров в секунду. В районе Анапа-Магри есть угроза формирования смерчей.

- В Краснодарском крае, кроме Сочи, ожидаются сильные дожди, местами ливни с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС края. – На реках и водотоках реки Кубань в юго-восточной и юго-западной частях края прогнозируем подъемы рек. Над Черным морем на участке Анапа-Магри возможно формирования смерчей.

ИСТОЧНИК KP.RU