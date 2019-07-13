В Сочи открылся фестиваль «Мосты культуры: Россия-Германия»

СЕГОДНЯ 16:25 2019-07-13T16:25:58+03:00

В городе-курорте выступят один из старейших оркестров мира – Дрезденская государственная капелла

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Концерты состоятся 13 июля в парке науки и искусства «Сириус». Солистом и дирижером станет выдающийся пианист современности Рудольф Бухбиндер. Прозвучат концерты для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена №2, 3, 4.

- Дрезденская государственная капелла ведет историю с 1548 года. Музыкальный коллектив активно гастролирует по всему миру. В 2007 году капелла стала первым и пока единственным оркестром, удостоенным «Европейской премии за сохранение мирового музыкального наследия», - сообщает пресс-служба администрации Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU