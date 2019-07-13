Большой Краснодарский приз Дерби выиграл жеребец конзавода «Прогресс»

СЕГОДНЯ 16:37 2019-07-13T16:37:23+03:00

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Скачки прошли на Краснодарском ипподроме. В скаковой день состоялось 13 скачек с общим призовым фондом 4,5 млн рублей. В турнире участвовали сильнейшие чистокровные лошади южных регионов России.

- В главном заезде на Большой Краснодарский приз Дерби победил жеребец Стармастер конного завода «Прогресс» под управлением жокея Хамзата Улубаева, - сообщает пресс-служба администрации края.

Для укрепления коневодства власти увеличивают финансирование проведения испытаний племенных лошадей. В 2019 году на эти цели направлено 50 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU