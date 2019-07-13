2019-07-13T16:55:04+03:00
Общество

На Кубани пройдет Евразийский форум казачьей молодежи

Мероприятие пройдет с 14 по 22 июля в поселке Волна
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: пресс-служба администрации краяФОТО: пресс-служба администрации края
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В форуме примут участие 200 молодых казаков с руководителями и духовниками со всей России. В программе мероприятий покажут презентации молодежных проектов, дискуссии, мастер-классы, соревнования и экскурсии.

- Официальное открытие состоится 15 июля в 11:00 в гостиничном комплексе «Уют Тамани» в поселке Волна. Цель форума - создать условия для объединения молодых православных казаков, заинтересованных в сохранении, развитии и продвижении духовно-нравственных ценностей и традиций российского казачества, - сообщает пресс-служба администрации края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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