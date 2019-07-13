2019-07-13T17:16:24+03:00
Спорт

Губернатор Кубани пожелал удачи ФК «Сочи» и «Краснодару» перед началом сезона

Вениамин Кондратьев отметил, что только у Москвы и Краснодарского края есть больше одной команды в премьер-лиге
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: пресс-служба администрации краяФОТО: пресс-служба администрации края
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Губернатор обратил внимание, что в истории ФК «Сочи» это первый выход в РПЛ. Глава региона отметил, что игры пройдут на стадионе «Фишт». По его мнению, это доказывает, что олимпийское наследие востребовано и используется по назначению.

– Сегодня важный день для футбольных болельщиков края — наш дебютант, ФК «Сочи» встречается в Москве со «Спартаком». А завтра ФК «Ахмат» примет ФК «Краснодар» в Грозном. И наши ребята завоевали это право своей достойной игрой в прошлом сезоне. В премьер-лиге желаю удачи обеим командам. Я уверен, что игроки сделают все возможное, чтобы завоевать призовые места, – цитирует губернатора пресс-служба администрации края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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