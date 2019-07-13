В Краснодаре пройдет акция «Кино нашего двора»

СЕГОДНЯ 17:24 2019-07-13T17:31:20+03:00

Покажут кино под открытым небом на Тургенева, 112, 13 июля в 19:30

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Каждый год летом бесплатно показывают отечественное кино в парках и скверах Краснодара. Фильмы для показа выбирают зрители голосованием в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Кино нашего двора».

- Перед началом показа зрителей ожидает творческая программа. Для них выступят самые зажигательные коллективы города Краснодара. Также гостей ждет киновикторина на знание популярных фильмов и мультфильмов, - сообщает пресс-служба администрации края.

ИСТОЧНИК KP.RU