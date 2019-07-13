В ХК «Сочи» перешел нападающий Михаил Анисин
Форвард приехал в расположение команды и скоро приступит к тренировкам
ФОТО: пресс-служба ХК "Сочи"
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Михаил Анисин вернулся в ХК «Сочи». Он играл за клуб сезонах 2014-2015 и 2015-2016. Всего провел 96 матчей и набрал в них 51 очко. Игрок прибыл в расположение команды.
- В КХЛ Михаил Анисин провел 382 игры и забросил 106 шайб. В сезоне 2011-2012 участвовал в Матче Звезд КХЛ, стал лучшим снайпером плей-офф и обладателем Кубка Гагарина в составе московского «Динамо», - сообщает пресс-служба ХК «Сочи».
ИСТОЧНИК KP.RU