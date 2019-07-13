В Геленджике подростки разгромили кинотеатр «Буревестник»
В городе-курорте разгромили кинотеатр. В полиции по факту зарегистрировано заявление. В ГУ МВД края не уточняют других подробностей инцидента. Тем временем в интернете появилось видео очевидца, который зашел в разгромленный кинотеатр. Мужчина сообщил, что это сделали подростки.
В ролике с телеграм-канала Urd_news видно, как разбито несколько панорамных окон у входа, внутри кинотеатра беспорядок, разбросаны стулья, киноленты, вендинговые аппараты и офис заведения. По коридорам раскидали бобины с кинолентами, разбитой оргтехникой и документами, а на столе оставили бутылку с «остатками былой роскоши» - спиртным напитком.
В Геленджике подростки разгромили кинотеатр.Источник: телеграм-канал Urb_news
- Зарегистрировано заявление, проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД края. – Больше подробностей нет.
Администрация кинотеатра на звонки не отвечает.
ИСТОЧНИК KP.RU