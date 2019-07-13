2019-07-13T18:21:37+03:00
Происшествия

В Геленджике подростки разгромили кинотеатр «Буревестник»

Инцидент произошел в ночь на 13 июля [видео]
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
ФОТО: скриншот видео телеграм-канала Urb_newsФОТО: скриншот видео телеграм-канала Urb_news
Изменить размер текста:

В городе-курорте разгромили кинотеатр. В полиции по факту зарегистрировано заявление. В ГУ МВД края не уточняют других подробностей инцидента. Тем временем в интернете появилось видео очевидца, который зашел в разгромленный кинотеатр. Мужчина сообщил, что это сделали подростки.

В ролике с телеграм-канала Urd_news видно, как разбито несколько панорамных окон у входа, внутри кинотеатра беспорядок, разбросаны стулья, киноленты, вендинговые аппараты и офис заведения. По коридорам раскидали бобины с кинолентами, разбитой оргтехникой и документами, а на столе оставили бутылку с «остатками былой роскоши» - спиртным напитком.

В Геленджике подростки разгромили кинотеатр.Источник: телеграм-канал Urb_news

- Зарегистрировано заявление, проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД края. – Больше подробностей нет.

Администрация кинотеатра на звонки не отвечает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани прошел фестиваль шашлыка «Гострый шампурэц»
В ХК «Сочи» перешел нападающий Михаил Анисин
В Краснодаре пройдет акция «Кино нашего двора»
Губернатор Кубани пожелал удачи ФК «Сочи» и «Краснодару» перед началом сезона
На Кубани пройдет Евразийский форум казачьей молодежи
Большой Краснодарский приз Дерби выиграл жеребец конзавода «Прогресс»
В Сочи открылся фестиваль «Мосты культуры: Россия-Германия»
На Кубани объявлено штормовое предупреждение
В ФК «Краснодар» перешел нападающий сборной Швеции Маркус Берг
В Краснодаре из-за ремонта на 4 ночи перекроют улицу Красную
В Краснодаре откачали воду с подтопленных дорог
В Щербиновском районе назначили нового прокурора
На Кубани за первый квартал 2019 года 4 человека отравились ядовитыми грибами
В Славянском районе задержали серийного вора продуктов
В Сочи объявлено штормовое предупреждение
В Сочи выставили на торги 30 квартир фирмы-банкрота
В Краснодаре объявлено штормовое предупреждение
Футболистки Кубани завоевали бронзу Всемирной летней Универсиады
В Комсомольском микрорайоне Краснодара отключат горячую воду
Суд первой инстанции, куда вернули дело бывшей жены Вячеслава Цеповяза, оставил ее в СИЗО до 23 августа
В Туапсе двух чиновников обвинили во взяточничестве
Прокуратура запросила 9 лет тюрьмы для Кристины Шидуковой, убившей мужа в разгар семейной драки
В Новороссийске спасатели вытащили 69-летнего пенсионера, упавшего в русло реки
Организация Сочи, предоставляющая услуги медкомиссии, работала без лицензии
Байкерский рэкет: На Кубани руководитель мотоклуба «отжимает» мотоциклы
На Кубани подорожали лук, огурцы и картофель