В Геленджике подростки разгромили кинотеатр «Буревестник»

СЕГОДНЯ 18:21 2019-07-13T18:21:37+03:00

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В городе-курорте разгромили кинотеатр. В полиции по факту зарегистрировано заявление. В ГУ МВД края не уточняют других подробностей инцидента. Тем временем в интернете появилось видео очевидца, который зашел в разгромленный кинотеатр. Мужчина сообщил, что это сделали подростки.

В ролике с телеграм-канала Urd_news видно, как разбито несколько панорамных окон у входа, внутри кинотеатра беспорядок, разбросаны стулья, киноленты, вендинговые аппараты и офис заведения. По коридорам раскидали бобины с кинолентами, разбитой оргтехникой и документами, а на столе оставили бутылку с «остатками былой роскоши» - спиртным напитком.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="356" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/720045" frameborder="0"></iframe> В Геленджике подростки разгромили кинотеатр.Источник: телеграм-канал Urb_news

- Зарегистрировано заявление, проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД края. – Больше подробностей нет.

Администрация кинотеатра на звонки не отвечает.

ИСТОЧНИК KP.RU